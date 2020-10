Un’aggressione a colpi di coltello sarebbe avvenuta, questo pomeriggio, su corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Bari. Vittima una donna residente ad Ancona, in città insieme a suo figlio che, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stata colpita da un fendente sferrato da un uomo, fermato poco dopo.

Sul luogo sono intervenute alcune volanti di Polizia e un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna, fortunatamente ferita in modo non grave. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’episodio e comprenderne il motivo scatenante.

