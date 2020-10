In occasione della Festa di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, in previsione di un aumento dell’afflusso di cittadini presso la necropoli di Bari, il Comune di Bari, come ormai d’abitudine, ha previsto la possibilità di parcheggiare nell’area di sosta allestita nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni, in via Scopelliti.

L’area sarà gestita dal Comune di Bari in collaborazione con Amtab nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre, al costo di 2 euro per l’intera giornata.

Pertanto la Polizia locale, verificata la necessità di regolamentare la sosta dei veicoli, dal giorno 29 ottobre al giorno 8 novembre 2020, sulle strade immediatamente prospicienti l’accesso all’area sopra indicata, al fine di evitare turbativa alla circolazione stradale, ha previsto le seguenti limitazioni:

dalle ore 00.01 del giorno 29 ottobre 2020 alle ore 24.00 del giorno 8 novembre 2020 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” sulle seguenti strade:

via Battaglia di Montelungo, ambo i lati, per un tratto di mt. 10 circa primadell’intersezione con la via Scopelliti; b. via Scopelliti, ambo i lati, per un tratto di mt. 10 circa dall’intersezione con la via Battaglia di Montelungo in direzione di via T. Fiore; c. corso della Carboneria, tratto compreso tra il civico 31 ed il civico 49.

Si ricorda a tutti i cittadini che quest’anno, a causa delle limitazioni previste dall’emergenza sanitaria, l’accesso a tutti i cimiteri cittadini avverrà in maniera contingentata. Tutti gli ingressi saranno aperti e monitorati per scongiurare il più possibile situazioni di assembramento

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.