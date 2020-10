Centinaia di persone stanno partecipando questa sera a Taranto alla manifestazione pacifica contro l’ultimo decreto anti Covid che prevede chiusure di palestre, piscine e alle 18 di ristoranti, bar, pizzerie (ad eccezione del servizio da asporto e domicilio). In piazza Immacolata hanno sfilato in corteo commercianti, gestori di pizzerie, bar, ristorazione, scuole di danza e palestre. Tutto stanno gridando la propria rabbia contro le ultime decisioni prese per fronteggiare l’emergenza Covid, compreso la chiusura delle scuole disposta dal presidente della Regione, Michele Emiliano.

