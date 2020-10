La Corte di Appello di Bari ha proclamato oggi Michele Emiliano presidente della Regione Puglia al termine dei conteggi dei verbali degli Uffici elettorale provinciali. La notizia è confermata a livello regionale.

Non c’è ancora, invece, la composizione del Consiglio regionale, per il quale si dovrà attendere ancora qualche giorno: ci sono sei ricorsi sull’assegnazione dei 50 seggi da parte del ministero dell’Interno. Ora Emiliano dovrà procedere alla nuova assegnazione delle deleghe per la composizione della Giunta regionale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.