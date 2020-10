“La Regione Puglia ha sospeso le attività didattiche in presenza definendo ‘impressionantè il numero dei contagi. Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione studentesca di 562 mila)”.

“La stessa Regione ha poi ammesso che il problema in realtà non è la diffusione del virus all’interno delle scuole ma l’organizzazione del lavoro della Sanità regionale. Si riaprano al più presto le scuole, evitando conseguenze gravi, presenti e future, per gli studenti e per le famiglie”. Lo scrive sui social la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Sul caso si è espressa anche Teresa Bellanova, ministra pugliese delle Politiche agricole, parlando a 24Mattino su Radio 24: “La chiusura della scuola è un disastro enorme e dovrebbe far tremare le vene ai polsi, la scelta della Puglia è scellerata. Credo che il governo debba impugnare queste delibere, la scuola non si può chiudere sapendo che non è la fonte della diffusione del Covid: bisogna affrontare il problema dei trasporti”.

