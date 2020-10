Alunni di nuovo in classe dalla prossima settimana, ma a settimane alterne, in modo da garantire l’inclusione dei bambini disabili. L’ultimo provvedimento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, imponeva la chiusura delle scuole (ad eccezione dell’infanzia) ma bisognava garantire la didattica in presenza per i bambini disabili. Che ovviamente non possono seguire la lezione da soli, perché questo pregiudicherebbe il sistema dell’inclusione scolastica.

Il chiarimento è arrivato dallo stesso Emiliano all’Ufficio scolastico regionale. Un chiarimento che permetterà alle scuole che vorranno, di riaprire in presenza ma solo per il 25 per cento degli alunni e solo per le classi dove è presente un alunno disabile.

“Con riferimento alla frequenza in presenza – si legge nel documento – delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in considerazione del fatto che la frequenza scolastica in presenza -per entrambi i cicli di Istruzione-, debba garantire “condizioni di reale inclusione” (come richiamato dal Piano scuola, allegato al decreto ministeriale 39/2020), con la conseguenza che in ciascuna classe ci possa essere un gruppo di alunni, e fra questi l’alunno H, DSA, BES (“gruppo eterogeneo per capacità dei presenti”), si ritiene che i dirigenti scolastici possano valutare, in tale circostanze, l’organizzazione di gruppi classe in presenza”.

“Per le ragioni sanitarie di cui in premessa, è opportuno che tali gruppi non siano superiori al 25% della composizione originaria di ogni singola classe – si legge ancora – La composizione e l’organizzazione dei componenti del gruppo è rimessa alle valutazioni delle

istituzioni scolastiche nell’ambito del rapporto scuola-famiglia” .

In sostanza quindi alcuni istituti si stanno già muovendo in tal senso: didattica in presenza a turno secondo un calendario prestabilito, di massimo due settimane al mese. Nel documento la Regione esplicita anche altri aspetti, relativi al funzionamento di laboratori o corsi di musica. “L’organizzazione dei Laboratori di indirizzo e professionalizzanti nella scuola secondaria di secondo grado da praticare in presenza, è rimessa alla autonoma valutazione dei dirigenti scolastici nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica. Per l’indirizzo musicale nella secondaria di I grado e nel liceo musicale possono essere consentite in presenza solo le lezioni individuali di strumento, la cui effettuazione è rimessa alla autonoma valutazione dei dirigenti scolastici nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica. I corsi serali e cpia così come i Convitti (per le attività dei convittori e semiconvittori), non ricadono nelle previsioni della ordinanza”.

