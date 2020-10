Incidente frontale questa notte in via Napoli, a Bari. Due auto per motivi ancora da accertare si sono scontrate frontalmente: alla guida di uno dei due mezzi c’era un giovane papà di 35 anni morto sul colpo.

Ferite altre due persone, una in modo molto grave. Sul posto agenti della Polizia Locale, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.