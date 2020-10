Ore di paura nel rione San Paolo. Questa sera alcuni ragazzi, incappucciati e armati di mazze, hanno seminato il panico nel quartiere. Distruggendo vetri dei bus e delle auto parcheggiate. Ma non solo: hanno aggredito anziani, lanciato uova nelle auto, spaventato bambini, causato danni nei negozi.

Il gruppo aveva “pubblicizzato” persino su Instagram quello che avrebbe fatto nel rione. Tante le chiamate alle forze dell’ordine.

“Questi sono i vandali – si legge in un post su Facebook – che oggi al San Paolo andavano girando con mazze, tira pugni, e altro, sono andati per strada a buttare uova addosso a bambini, anziani, e adulti, a spaccare macchine, e a spaventare signori anziani. Incredibile come i genitori lasciano anche passare questi comportamenti, spero vengano presi seri provvedimenti per questi tempisti”. (Foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.