Un sabato in città, come se l’emergenza del covid fosse un ricordo lontano. Pic nic e assembramenti al parco Due giugno, centinaia di persone in giro per via Sparano. Ecco come si presenta Bari questa mattina e sono davvero tanti quelli che passeggiano senza mascherina. Nei bar decine di ragazzi tranquillamente seduti a chiacchierare sempre senza dispositivi di sicurezza, partitelle improvvisate nelle piazzette.

Ieri l’Iss ha invitato le persone a restare il più possibile in casa (la Puglia rientra tra le regioni che potrebbero passare in un mese da rischio moderato a rischio alto), ma in città la bella giornata ha spinto centinaia di baresi a godersi passeggiate nei parchi o a dedicarsi allo shopping.

