Girano con zaini pieni di pietre e uova. Gruppi di ragazzi stanno devastando i bus dell’Amtab mettendo a repentaglio la sicurezza di autisti e passeggeri. Vetri rotti, carrozzerie ricoperte da uova. Sta accadendo in queste ore soprattutto per i mezzi che transitano dal San Paolo e da San Pio. Anche l’anno scorso si presentarono gli stessi problemi e per questo gli autisti avevano chiesto da settimane maggiori controlli sulle linee più delicate. Ma la devastazione si è protratta indisturbata. “Dobbiamo fare attenzione – spiega un autista – ci sono gruppi organizzati che ci prendono di mira”. Le linee più colpite sono la 13, la 3 e la 33.

