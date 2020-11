Ancora controlli anti covid della polizia locale di Bari che in sinergia con l’amministrazione comunale e le altre forze di polizia, sta contrastando coloro che continuano a non rispettare le regole della legislazione emergenziale. Nella settimana appena conclusa, con l’entrata in vigore delle nuove restrizioni, sono stati effettuati centinaia di controlli e contestate decine di sanzioni a carico soprattutto di esercenti ( gestori di sale scommesse e titolari di pubblici esercizi che somministravano alimenti e bevande dopo le 18.00).

Diverse sanzioni sono state anche accertate a carico di gestori di distributori automatici che non osservavano la prevista chiusura nelle ore serali e notturne, consentendo di fatto, ritrovi e assembramenti di baresi che non intendevano rinunciare a consumare una “birra” in “compagnia”.

Controlli straordinari sono stati effettuati anche nelle aree mercatali, ove anche nella giornata di ieri, nel quartiere Poggiofranco, sono stati verbalizzati venditori e utenti che non indossavano la mascherina. (Foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.