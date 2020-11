Si intitola “Togliti il pensiero” ed è la nuova campagna di prevenzione dei tumori maschili promossa dalla Lilt Bari-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e che prevede, per tutto il mese di novembre, visite urologiche gratuite per tutti gli uomini. Un’iniziativa che nasce dalla mission principale della Lega contro i Tumori, di sensibilizzazione alla prevenzione come privo passo per sconfiggere il cancro e che si rende ancora più necessaria dalla constatazione che tale tematica trovi maggiore riscontro tra le donne.

Sono infatti queste ultime, secondo le statistiche, ad essere più inclini alla prevenzione, mentre i dati raccontano che gli uomini si sottopongono con minor frequenza a controlli sul proprio stato di salute nelle diverse fasi della propria vita. Eppure “effettuare una corretta prevenzione è importante per l’uomo tanto quanto lo è per la donna”, racconta la dottoressa Roberta Lovreglio, presidente Lilt Bari. Per effettuare la visita gratuita è necessario prenotare telefonicamente ai numeri 0805210404/0805210381, degli ambulatori LILT Bari in corso Italia 187.

