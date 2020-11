Una notte di paura al San Paolo e San Girolamo a causa di bande organizzate che hanno devastato strade, auto, bus e balconi privati. Ed oggi i residenti contano i danni della notte di Halloween quando bande di incappucciati, armate di mazze, hanno aggredito passanti, distrutto vetri, lanciato uova persino sui balconi e contro le finestre. La banda ha persino pubblicato le foto su Instagram.

Furiosi i residenti e gli autisti dell’Amtab. Questi ultimi già un anno fa avevano chiesto più controlli e sicurezza sui mezzi ma ieri sono stati nuovamente lasciati soli.

Tante le proteste anche al sindaco Antonio Decaro. Per non aver previsto alcuna ordinanza per tentare di arginare i danni che ogni anno si verificano il 31 ottobre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.