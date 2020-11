Appello dei sindacati Filcams Cgil Puglia, Fisascat Cisl Puglia e Uiltucs Uil Puglia al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano affinché venga garantita tutela ai lavoratori del settore della refezione scolastica. “La Regione – si legge in una nota – deve proseguire nel senso della responsabilità istituzionale, prevedendo azioni immediate di sostegno per tutta quella platea di lavoratori e lavoratrici che a seguito della chiusura delle scuole e quindi dell’interruzione della refezione, resteranno senza lavoro e senza reddito perché neppure beneficiari di ammortizzatori sociali. L’ordinanza infatti, seppur nata da un principio di garantire e tutelare la salute pubblica, genererà inevitabilmente, in assenza di adeguate misure di sostegno al reddito, gravissime problematiche di forte impatto sociale, reddituale e occupazionale”.

