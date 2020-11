Corsie e casse sovraffollate, dopo lo sciopero dei dipendenti Ikea Bari di ieri sul caso è intervenuto il sindaco Antonio Decaro. In vista del dpcm con ulteriori strette per i contagi Covid, Decaro come presidente Anci ha sostenuto ed ottenuto la chiusura dei centri commerciali nel weekend.

“Nella giornata di ieri – scrive Decaro – i dipendenti del centro commerciale Ikea hanno scioperato per esprimere la loro richiesta di aiuto. E per farlo hanno dato il buon esempio: niente proteste di gruppo, niente assembramenti, niente mascherine a mezza bocca per farsi sentire meglio”.

“Rispettando le regole, hanno manifestato per il loro diritto al lavoro e allo stesso tempo, per la tutela della salute. Perché non è giusto siano loro a dover scegliere se mantenere il posto di lavoro o trascorrere intere giornate con migliaia di persone che si ammassano irresponsabilmente tra un corridoio e l’altro, in spregio a tutte le regole indicateci dalle autorità sanitarie e a tutti i rischi a cui esponiamo noi stessi e le persone che lavorano nei centri commerciali. Perché non è possibile, la domenica, assistere a scene come quella nella foto qui sotto”, aggiunge Decaro.