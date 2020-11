Entro venerdì 6 novembre negli ospedali pubblici pugliesi dovranno essere attivi 1100 posti letto Covid: 343 in provincia di Bari, 217 nel Leccese, 169 nel Foggiano, 157 in provincia di Taranto, 107 nella Bat e nel Brindisino. E’ quanto scrive in una circolare interna inviata dal direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, ai direttori delle Asl e degli ospedali.

Ma si tratta solamente del primo step, perché la pandemia di coronavirus sta avanzando rapidamente e, per questo, la Regione ha previsto tre “scenari”, quello del 6 novembre con attivazione di 1.100 posti letto; quello da realizzare entro il 20 novembre che prevede 2mila posti letto; e lo scenario del 30 novembre che prevede che i posti letto Covid disponibili negli ospedali pubblici siano 2.900. (Ansa)

