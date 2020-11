Dalla prossima settimana, al Policlinico di Bari saranno attivi altri 44 posti letto Covid che si andranno ad aggiungere ai 165 attualmente attivi. In queste ore, infatti, inizierà il trasferimento dei pazienti dal padiglione Balestrazzi, dove sono già in corso i lavori di adeguamento per creare un’area di semi-intensiva.

Gli operai sono al lavoro per realizzare i percorsi separati “sporco-pulito” e da lunedì prossimo dovrebbe essere tutto pronto per il ricovero dei primi pazienti Covid. Oggi, al Policlinico sono a disposizione 130 posti di medicina Covid e altri 35 di terapia intensiva, ma sono già tutti occupati.

