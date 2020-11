Per cause in corso di accertamento un tir di grosse dimensioni si è ribaltato sul guard rail della statale, all’altezza dell’uscita Monopoli nord, invadendo anche l’altra corsia. Il traffico è in tilt: lunghe code e disagi per gli automobilisti.

