Controlli anti-covid da parte della Polizia Locale di Bari che, questa mattina, ha effettuato verifiche all’interno dei locali del mercato di Santa Scolastica. Otto, in totale, le sanzioni elevate dagli agenti, con verbali da 400 euro ciascuno, per l’inosservanza dell’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione durante le operazioni di compravendita.

Tra questi, 3 gli esercenti e 5 gli utenti privi del dispositivo di protezione individuale. Gli agenti, hanno anche sanzionato 2 rivenditori per aver occupato abusivamente degli spazi non autorizzabili. Intanto, dal comando della Polizia Locale fanno sapere che i controlli sul rispetto delle attuali normative anti-contagio proseguiranno “senza soluzione di continuità” anche in tutte le altre aree mercatali della città di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.