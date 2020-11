Sorpreso questa mattina dalla polizia locale di Bari a trasportare rifiuti speciali con motocarro Ape car senza alcuna autorizzazione. L’uomo, residente a Putignano, è stato intercettato in via Capruzzi con del materiale edile senza essere in possesso di alcuna iscrizione semplificata all’Albo dei Gestori Ambientali.

Il veicolo è stato sequestrato e il soggetto sarà denunciato pet l’attività abusiva di Gestione di rifiuti prevista ex art. 256 del Testo Unico Ambientale. Probabilmente il materiale edile era destinato ad essere riversato nelle campagne cittadine periferiche, con sicura compromissione ambientale.

