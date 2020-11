Nell’Ospedale Santa Maria di Bari, Ospedale Polispecialistico accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, è possibile eseguire il tampone oro-rinofaringeo (test molecolare) per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2: la struttura è stata infatti inserita dalla Regione Puglia tra i laboratori autorizzati all’esecuzione dei test molecolari per i cittadini che ne hanno bisogno e ne fanno richiesta.

Cos’è e come viene eseguito il tampone molecolare oro-rinofaringeo Il tampone oro-rinofaringeo molecolare, permette di individuare l’RNA, ovvero la presenza di materiale genetico del Virus SARS-CoV-2 nell’organismo del paziente. Questo tipo di analisi, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute, è attualmente il più affidabile per la diagnosi di infezione da Coronavirus e può essere effettuato solo in laboratori altamente specializzati individuati dalle autorità sanitarie. Il tampone viene effettuato da un operatore sanitario, in osservanza delle attuali norme vigenti per il contrasto della diffusione del COVID-19. Per prelevare un campione di materiale biologico viene utilizzato un bastoncino cotonato, inserito nelle prime vie respiratorie di naso e bocca.

Tempi di attesa per il referto e diagnosi Il campione prelevato viene analizzato per mezzo della piattaforma automatizzata e l’esito dell’analisi sarà disponibile on line entro 24/48 ore dall’accettazione ed esecuzione.

Modalità di accesso al test presso l’Ospedale Santa Maria Al servizio si potrà accedere esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 080/5040378 effettuabile dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal lunedì al sabato. Il giorno indicato in fase di prenotazione occorre presentarsi presso l’Ospedale Santa Maria (accesso in via Via Giuseppe Maria Giovene) per:

effettuare l’accettazione amministrativa presso la cassa collocata all’interno del container;

effettuare il tampone nel container adibito ad ambulatorio.

Il costo del tampone è di 80 euro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.