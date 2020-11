“Salta la rassegna invernale della 627esima edizione del Carnevale di Putignano”. L’annuncio arriva, tramite la pagina ufficiale Facebook, dalla stessa fondazione del Carnevale pugliese che decide oggi di ufficializzare una decisione frutto di un lungo dibattito tra i membri del Consigli di Amministrazione. “Anche per noi arriva il momento delle scelte difficili, quelle che abbiamo cercato in tutti i modi di evitare sperando in tempi migliori – si legge nel post, che prosegue – Ma il crescente peggioramento dell’emergenza sanitaria ci impone l’obbligo di rompere gli indugi ed ufficializzare una notizia che oramai era nell’aria: salta la rassegna invernale della 627/ma edizione del Carnevale di Putignano”.

Un lungo confronto durato settimane, quello interno alla stanza dei bottoni dell’attesissimo evento, in cui si è atteso nella speranza che la diffusione del Covid19 non pregiudicasse il regolare svolgimento della rassegna. “Purtroppo, anche alla luce delle ultime disposizioni governative, sappiamo che non è così – prosegue il post – Dobbiamo fare i conti con un nemico silenzioso, capace di condizionare la nostra vita e soprattutto i nostri momenti di socialità”. Un appuntamento, però, che è solo rimandato e per il quale la Fondazione è al lavoro per “un’ipotesi alternativa” che possa prevedere l’organizzazione dell’evento durante il periodo estivo: “L’obiettivo – spiegano i membri del CdA – è di dar vita alle classiche sfilate dei carri allegorici, dei gruppi mascherati e delle maschere di carattere nel mese di luglio, mentre ad agosto vorremmo riproporre il format Botteghe Aperte, che ha riscosso grande successo nell’estate 2019. Ai maestri cartapestai, alle maestranze, agli artisti, ai tecnici e a tutti coloro che come semplici volontari hanno dato in questi anni il loro contributo per la crescita del carnevale, va il nostro più sentito abbraccio”, prosegue il post che lancia un appello alla positività, chiedendo al pubblico di stringere i denti e di immaginare la bellezza di un festeggiamento da svolgere alla fine dell’incubo del Coronavirus.

“Naturalmente non ce ne staremo con le mani in mano – conclude il post – ci sono tantissime altre attività da mettere in cantiere e sviluppare in questo momento di stop forzato, compatibilmente con le restrizioni che ci vengono imposte: pensiamo, ad esempio alla realizzazione del museo del carnevale o alla creazione di un archivio storico del carnevale, di cui Putignano ha enorme bisogno per accrescere ulteriormente la propria identità. Nel frattempo stringiamoci idealmente attorno al nostro amato Farinella, consoliamolo come si fa con il nostro amico più caro, non facciamolo sentire troppo solo in tutti questi mesi”

