Una donna di 93 anni, ospite della casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello, in provincia di Bari, è morta questa mattina dopo aver contratto il Covid-19. Nella struttura, tre settimane fa, è stato accertato un focolaio di coronavirus, si tratta della settima vittima. Originaria di Putignano, la donna era ricoverata in condizioni critiche in ospedale a Bari. “Siamo vicini alla famiglia dell’anziana signora – commenta il sindaco Michele Longo – continuiamo a monitorare con costanza la situazione all’interno della casa di riposo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.