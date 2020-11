«Per quanto riguarda la composizione della Giunta della Regione Puglia, il Pd regionale, nel pieno rispetto delle prerogative proprie del presidente Emiliano nella definizione della squadra di governo, auspica che venga riconosciuto il ruolo politico trainante svolto dal partito in questi anni nella tenuta e nel consolidamento della coalizione, nonché l’importante e solido risultato conseguito nelle urne e nella composizione del nuovo Consiglio regionale».

È quanto si legge in una nota diffusa al termine della riunione del gruppo consiliare e della segreteria del Pd Puglia che sollecitano a «Emiliano un’attenzione particolare su due temi: la rappresentanza di genere, e la rappresentanza territoriale». Sul primo tema, si ricorda nella nota, la «segreteria regionale si è spesa sia nella battaglia per modificare la legge elettorale sia nella composizione delle liste. Le elezioni hanno portato all’ingresso in Consiglio di donne di valore e fuori dal Consiglio non mancano figure femminili del Partito Democratico capaci e radicate sul territorio che possono e devono essere messe nelle condizioni di dare un contributo all’azione di governo». Per quanto riguarda la «rappresentanza territoriale – evidenziano consiglieri e partito – è importante che nella Giunta regionale possano trovare rappresentanza tutte le province pugliesi». Questi punti, concludono, saranno «ulteriormente discussi nel corso della Direzione regionale che si terrà in via telematica giovedì 5 novembre».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.