Tredici postazioni in modalità drive-in per effettuare i tamponi Covid. Esercito, Marina e Protezione Civile sono pronti ad attivarsi per alleggerire il lavoro dei dipartimenti di Prevenzione delle Asl.

Le prime due postazioni, in seguito a sopralluoghi del Reggimento logistico della Brigata Pinerolo, saranno allestite già oggi. Una si troverà in piazza Italia a Taurisano, in provincia di Lecce, l’altra nello stadio Lorusso a Conversano, in provincia di Bari. Prevista una terza postazione nella città di Bari, in un’area che però è ancora da individuare. Probabilmente potrebbero essere utilizzati i parcheggi dello stadio San Nicola.

Nello specifico i militari piazzeranno tredici postazioni. Previste tende o container, dipenderà dal contesto operativo. Il tutto dovrà essere funzionale per effettuare tamponi in modalità drive-in su tutto il territorio della regione. Toccherà alla Asl indicare i luoghi destinati per ospitare le singole postazioni per i test. In provincia di Bari ce ne saranno almeno quattro, una nella Bat e due per ciascuna in tutti gli altri territori pugliesi.

