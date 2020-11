Da questa mattina alle 9, grazie alla piattaforma Buonomobilità.it, si può usufruire del cosiddetto ‘Bonus mobilità’ per l’acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici e strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter. Il buono sarà pari al 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 euro. Possono richiedere il bonus mobilità i cittadini maggiorenni che risiedano nei capoluoghi di regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei Comuni delle città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). Le città metropolitane sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. Il sito è stato subito preso d’assalto e non sono mancati disservizi. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

