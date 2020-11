Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività. Lo rende noto Palazzo Chigi.

«Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo Dpcm». Lo annuncia in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’appuntamento è per le 20,20.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.