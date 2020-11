Il comando di polizia locale di Casamassima, in provincia di Bari, è stato chiuso dopo che sono state rilevate quattro positività tra gli agenti. Lo comunica il sindaco Giuseppe Nitti.

“È un momento particolarmente duro, forse il più difficile da quando è iniziata l’emergenza. Nel pomeriggio di oggi sarà effettuata un’accurata attività di sanificazione, la terza negli ambienti del Comando nell’arco di pochi giorni. Le autorità preposte stanno intanto dando luogo agli adempimenti e agli atti consequenziali di competenza. L’attività della Polizia Locale, che ringrazio per l’attenzione e la dedizione con cui quotidianamente svolge il suo prezioso lavoro sul territorio, riprenderà non appena sarà possibile ricominciare a operare in sicurezza. Questo a tutela dello stesso personale e di tutta la cittadinanza”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.