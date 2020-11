Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il professore Pier Luigi Lopalco comunicano che l’ordinanza del 28 ottobre, che ha interrotto le lezioni a scuola in presenza, rimane in vigore fino alla scadenza del 24 novembre 2020.

“Al fine di andare incontro alle esigenze formative – spiegano dalla Regione in una nota – ed alla volontà delle famiglie che desiderano per i loro figli la didattica in presenza, il presidente della Regione, a richiesta dell’Ufficio scolastico regionale, è disponibile a consentire ai dirigenti degli istituti scolastici di aumentare la quota di didattica in presenza attualmente autorizzata fino a soddisfare le richieste delle famiglie, compatibilmente con le previsioni del nuovo Dpcm e sempre che le condizioni epidemiologiche lo consentano. Ove il Governo nazionale ritenga assolutamente necessaria la riapertura della didattica in presenza secondo le previsioni del Dpcm promulgato, potrà richiedere espressamente la revoca dell’ordinanza del presidente della Regione Puglia che la valuterà di intesa col ministro della Salute”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.