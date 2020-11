Il Calcio Foggia 1920 comunica che, a seguito del consueto ciclo di controlli al quale si è sottoposto nella giornata di ieri il gruppo squadra, un calciatore (non convocato per la trasferta di Caserta) ed un componente dello staff dirigenziale sono risultati positivi al tampone molecolare. Entrambi sono totalmente asintomatici e già in isolamento domiciliare preventivo.

L’intero gruppo squadra rossonero si sta sottoponendo, proprio in questi minuti, ad un nuovo ciclo di controlli, come da protocollo sanitario anti-Covid, per individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Casertana e Foggia che, al momento, resta confermata alle ore 15.

Il caso di contagio Covid interessa indirettamente anche la SSC Bari, che domenica scorsa ha giocato allo stadio Zaccheria il derby perso per 1-0. Al momento non sono state diramati ulteriori dettagli da parte delle due società pugliesi di Serie C.

Foto SSC BARI

