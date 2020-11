L’ufficio pastorale dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto ha deciso di sospendere tutti gli incontri in presenza di catechesi: lo annuncia il responsabile don Mario Castellano. “Si ritiene opportuno, per ora, sospendere tutti gli incontri di catechesi per i fanciulli e i ragazzi, per i giovanissimi e i giovani e per gli adulti”, annuncia

Mentre, “non sono sospese le celebrazioni liturgiche”. “Continuiamo – dice – ad accompagnare le nostre comunità e le famiglie con quella creatività che ha caratterizzato la catechesi a distanza. In questo tempo esortiamo soprattutto alla partecipazione alla messa domenicale pur con tutte le attenzioni necessarie. A tal proposito si esorta tutti ad essere molto attenti e prudenti nel mettere in atto tutte le misure prescritte per il contenimento della diffusione del virus”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.