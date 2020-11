Un accordo di collaborazione tra Politecnico e Confindustria per avviare gli studenti al mondo del lavoro attraverso una sinergia mirata al coinvolgimento delle imprese. Tirocini formativi con le imprese, sviluppo delle iniziative, modello “business study tour”, ma anche attività di ricerca, sviluppo e formazione mirate ad avvicinare sempre più imprese e studenti attraverso didattica e coinvolgimento in percorsi di formazione a favore degli stessi attraverso la partecipazione, nello specifico, al laboratorio Digilab del Poliba. Sono solo alcuni dei tratti più significativi riguardanti l’accordo.

Si tratta, nel dettaglio, di un accordo della durata triennale, tra il Politecnico di Bari e la

Confindustria Bari-Bat, sezione Giovani imprenditori, attraverso il quale, università e impresa, si propongono di attuare forme di collaborazione con riferimento specifico, appunto, al coinvolgimento delle imprese consociate in iniziative di “open innovation”.

Confindustria Bari-Bat, inoltre, favorirà il supporto al Politecnico per lo svolgimento di tirocini a favore di studenti, neolaureati e non, ma non solo. Previste infatti anche visite, stages didattici, conferenze, seminari e finanziamento di borse di studio e assegni di ricerca per percorsi di dottorato di ricerca erogati dal Politecnico su temi concordati con Confindustria.

