Il sottopasso verde della stazione di Bari Centrale riapre a partire da oggi. Ad annunciarlo è Grandi Stazioni Rail – Gruppo Ferrovie dello Stato che, in una nota ufficiale, precisa anche che sono in fase di completamento i lavori di costruzione della nuova palazzina di via Capruzzi.

Entro la fine dell’anno 2020 è prevista la consegna dell’immobile e la contestuale riapertura del sottopasso rosso, chiuso ancora per restyling. Procede, intanto, in parallelo, la progettazione del nuovo parcheggio destinato ai bus su via Capruzzi.

Risale ad un anno fa, invece, l’inaugurazione del primo dei tre sottopassi della stazione di Bari, quello giallo. Dopo i lavori di restyling, quest’ultimo è stato completato con illuminazione a led, monitor e ascensori all’altezza di ogni binario (dal primo al 10), percorso per non vedenti e scivoli per le bici.

