In una Rsa di Altamura (Bari) sono stati accertati con tamponi rapidi 38 casi positivi al Covid. Si tratta di 29 dei 61 anziani ospiti della struttura e 9 operatori, ai quali si aggiunge un 99enne deceduto ieri sera. Ne dà notizia la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, che parla di «un focolaio con numerosi casi ma la situazione al momento è monitorata e sotto controllo. Siamo in attesa di eventuali iniziative della Asl. Tutti gli ospiti saranno comunque sottoposti a tampone molecolare. Sulla questione e sull’aumento dei contagi in città – dice Melodia – ho convocato per oggi pomeriggio il Centro operativo comunale». Stando agli ultimi dati forniti dalla Prefettura di Bari, le persone attualmente positive ad Altamura sono 597, «ma in realtà – dice la sindaca – sono molte molte di più».

