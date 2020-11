Nasce a Cerignola il più grande impianto di prima trasformazione della canapa, ad oggi l’unico funzionante in Italia.

Ad inaugurare il centro l’azienda Bio Hemp Trade e la cooperativa Palma D’oro. Grazie agli starting material che si ricavano da questa prima lavorazione della pianta della canapa, canapulo e fibra, sarà possibile avviare anche nel nostro paese intere filiere industriali a base di canapa ad oggi non presenti nel nostro paese come quella della bioplastica, della carta o del tessile. Intanto il primo effetto è stato quello di chiudere la filiera delle case di canapa in Puglia dove, nel raggio di pochi chilometri, si passa dalla coltivazione alla prima trasformazione, all’ulteriore lavorazione per ottenere i prodotti necessari per l’edilizia, fino al loro impiego in cantiere.



