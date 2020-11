“Secondo l’interpretazione dell’ultimo DPCM da parte del governo, sembrerebbe che domani e domenica restino chiuse solo le gallerie di negozi nei centri commerciali, mentre le grandi strutture di vendita resteranno aperte. So bene che questo non è il momento delle polemiche ma lasciatemi dire che non sono d’accordo con questa scelta, non l’ho mai nascosto e non intendo cambiare idea”. A parlare è il sindaco Antonio Decaro.

“Non ho nulla contro queste imprese o contro chi ci lavora – scrive Decaro in un post – ma trovo ingiusto che mentre da una parte si richiedono sacrifici a tanti piccoli imprenditori, dall’altra si permetta a queste strutture di restare aperte, nonostante siano chiaramente luoghi nei quali le persone si concentrano e si affollano, soprattutto nei fine settimana. Con quale coerenza chiediamo ai cittadini di evitare assembramenti, se nel frattempo lasciamo aperti i grandi centri commerciali nel week end? Per questo noi sindaci abbiamo inviato una richiesta al Governo affinché disponga la chiusura delle grandi strutture di vendita così come succede alle gallerie commerciali. Continuerò a portare avanti questa richiesta, perché credo sia una questione di rispetto nei confronti dei sacrifici che tanti cittadini, tanti imprenditori, tanti lavoratori, in questo momento drammatico, stanno facendo”.