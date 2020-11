Un nuovo focolaio di Coronavirus sarebbe stato individuato all’interno del centro per migranti “Casa del Sole” di Fasano. Sarebbero 46 gli ospiti risultati positivi, seppur asintomatici, su una base di circa 100 migranti.

Situazione per la quale il sindaco di Fasano ha già allertato la Prefettura. La direzione della struttura, in accordo con la Asl, ha disposto una campagna di tamponi a tappeto per gli ospiti della struttura, mentre è stato organizzato un presidio che, ventiquatt’ore su ventiquattro, vedrà alternarsi Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza, per impedire che gli ospiti escano dall’istituto.

