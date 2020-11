La Regione Puglia è al lavoro per emanare una nuova ordinanza sullo spinoso tema della scuola e della didattica in presenza e che entrerà in vigore già dal prossimo lunedì. Ad annunciarlo lo stesso presidente della Regione, Michele Emiliano che ha inviato una comunicazione ufficiale al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Cammalleri.

“Nelle more dell’adozione di specifica ordinanza in via di pubblicazione che entrerà in vigore lunedì 9 novembre, le scuole dovranno attenersi al modello organizzativo in essere anche al fine di non disorientare l’utenza”, si legge. La nuova ordinanza regionale segue quella attualmente in vigore, firmata lo scorso 28 ottobre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.