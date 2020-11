Il nuovo dpcm Covid impone da oltre 24 ore una stretta anche sul trasporto pubblico locale. A Bari, come nel resto d’Italia, i bus hanno una capienza limite del 50% e mediamente non potranno viaggiare più di 30-50 persone sul singolo mezzo Amtab. Ieri nella prima giornata di attuazione del pianto anti contagi non si sono registrate particolari criticità ma resta il cavillo su chi deve far garantire le norme impedendo fisicamente agli utenti di accedere sul bus.

Il dg Amtab Francesco Lucibello ribadisce l’impossibilità da parte dell’azienda di attenersi, o essere rigidi sulla percentuale: “Ipocrisia del sistema, dovrebbero controllare le forze dell’ordine per verificare gli ingressi contingentati. Come si fa a discriminare se ne devono salire cinque su 10 in attesa alla fermata?”.

Durante un’intervista radiofonica, Lucibello rassicura anche sui positivi tra i dipendenti: “Abbiamo fatto tamponi a tutta l’officina, abbiamo rilevato qualche caso Covid e la situazione è sotto controllo. Su 750 dipendenti abbiamo avuto otto casi”, conclude.

Foto di repertorio

