«Da domani tanti bambini torneranno in classe. Non senza difficoltà, con tutte le precauzioni e qualche preoccupazione. Come Comune offriremo da subito i servizi di trasporto e mensa per rendere questo rientro il più normale possibile».

Lo scrive su facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla vigilia della riapertura delle scuole. «Ad accoglierli – dice Decaro – ci saranno gli insegnanti, i dirigenti, il personale e tutti gli operatori della scuola che come sempre anche in questi mesi si sono adoperati per l’istruzione dei nostri figli, anche a distanza, mettendosi alla prova e dimostrando grande determinazione e professionalità». «A loro – conclude – va il saluto e il ringraziamento di tutte le famiglie della nostra città».

