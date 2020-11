Un Bari non del tutto brillante riesce comunque ad avere la meglio su una buona Juve Stabia, grazie ai gol di autore di Montalto e, soprattutto, di Antenucci. Superato, quindi, lo stop nel derby contro il Foggia, anche se i biancorossi si portano ancora dietro le scorie di una brutta partita.

Al San Nicola la squadra di Auteri è più viva ma continua a non convincere nella fase difensiva, concedendo ai campani troppe occasioni da gol che, fortunatamente, gli avversari non hanno sfruttato. La vittoria, seppure meritata, non è del tutto convincente.

Top: Antenucci, un gran gol e tanto lavoro per accorciare la squadra

Flop: Perrotta non convince,

