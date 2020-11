“La mascherina non serve a un c…o, per prenderti il virus se io sono positivo devi baciarmi con la lingua in bocca per 15 minuti“. Lo ha detto Giuseppe Zuccatelli, il nuovo Commissario ad acta alla Sanità della Calabria.

Giuseppe Zuccatelli è stato designato dal Consiglio dei ministri: “E’ persona di grande competenza e capacità operativa”, sottolinea il ministro per il Sud Peppe Provenzano.

Zuccatelli, 76 anni, di Cesana, è attualmente il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre nel capoluogo calabrese. In passato é stato anche presidente dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed è in Calabria dal dicembre dello scorso anno. È risultato positivo al Covid e prenderà servizio solo tra qualche giorno.

