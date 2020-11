A darne notizia è il sindaco Angelantonio Angarano. “I gestori della struttura – dice il sindaco – hanno subito fatto scattare i protocolli di sicurezza per contenere la diffusione del virus e scongiurare il rischio di focolaio. La situazione è molto seria. Sto continuando a sentire i direttori delle altre Rsa della nostra città per monitorare la situazione”. Per domani la Asl Bat ha disposto che tutti gli ospiti della struttura siano sottoposti a tampone molecolare.

Nelal Residenza socio sanitaria ‘Regina Pacis’ di Monopoli (Bari), invece, dopo i primi due ospiti risultati positivi sono stati eseguiti altri tamponi rapidi e “dalle prime risultanze – riferisce il sindaco Angelo Annese – oltre ad alcuni ospiti sono risultati positivi sette operatori”. “Domani – annuncia il primo cittadino – saranno eseguiti i tamponi molecolari per confermare i dati. ( Ansa)