La foto ha fatto il giro del web: è del consigliere regionale della Lega, Davide Bellomo, e ritrae decine di ambulanze nel parcheggio del Policlinico, dopo aver accompagnato i pazienti sospetti (o meno) Covid al pronto soccorso. All’interno non ci sono pazienti, precisiamo, ma sono tutte ambulanze che non potevano ripartire perché gli operatori erano all’interno del Policlinico per terminare le varie procedure di accettazione, dal triage ai tamponi rapidi.

“Ci avevano detto che eravamo pronti – denuncia il consigliere regionale Bellomo – Ci avevano detto che avremmo affrontato “la prevedibile” seconda ondata di covid con un sistema sanitario all’altezza. Se neanche queste evidenze inducono la maggioranza della nostra Regione e la classe politica tutta ad avere senso di responsabilità, il collasso del sistema sanitario è assicurato”.

In realtà quella di ieri è stata una situazione eccezionale: a causa di sanificazioni i diversi pronto soccorso degli altri ospedali sono stati chiusi o comunque hanno ridotto la loro capacità di accettazione. Le ambulanze del 118 si sono riversate quindi al pronto soccorso. “Una situazione emergenziale – spiegano dal Policlinico – che si è risolta già nella giornata di ieri. Oggi non si registrano difficoltà”.

