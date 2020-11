Gli animalisti baresi e il gruppo di volontari per l’ambiente Retake Bari hanno ottenuto in accordo con il Comune un piccolo intervento di adeguamento del ponte Adriatico. Per difendere e preservare gli uccelli, soprattuto quelli migratori. Purtroppo sono stati rinvenuti sul selciato decine di corpi dei volatili senza vita dopo aver urtato sul ponte.

Così sul paravento trasparente della parte pedonale sono stati posti degli adesivi che hanno la funzione di allertare gli uccelli dell’ostacolo finora trasparente. “Finalmente gli uccelli sono fuori pericolo. Purtroppo la situazione era troppo grave per rimanere inermi”, esultano i volontari di Retake.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.