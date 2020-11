Come ogni lunedì a Bari si è svolto il mercato di via Portoghese, nei pressi delle piscine comunali, che conta circa 250 bancarelle. Nonostante gli annunci del Comune per l’implementazione del servizio in convenzione con l’associazione nazionale carabinieri per la gestione dell’attività di informazione e assistenza ai cittadini nelle aree pubbliche per la prevenzione dei contagi da Covid, questa mattina l’area mercatale appariva in sostanziale autogestione.

Intorno alle 12, orario di massimo afflusso di clienti, i corridoi tra la merce in vendita era affollati e difficilmente è stato possibile rispettare la distanza di sicurezza. I commercianti hanno vigilato sul corretto svolgimento delle attività, invitando più volte i cittadini a indossare correttamente le mascherine. Facile imbattersi quindi in gruppetti di persone intenti a chiacchierare o mentre sono impegnati fianco a fianco a scegliere il capo d’abbigliamento più conveniente.

