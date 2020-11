Montagne di rifiuti in alcuni vicoli del centro storico. “Sono un cittadino orgoglioso di vivere nella città di Bari – scrive un lettore – ma sono stanco di dover assistere ogni giorno ad atti di esplicita inciviltà che avvengono sotto l’occhio vigile di tutti, passanti e non. Ogni sera all’ingresso della città vecchia, precisamente Arco Giandomenico Petroni si crea una montagna di rifiuti che occupano illecitamente il bellissimo arco adiacente alla chiesa di San Giuseppe e al museo civico Bari pur sapendo che i cassonetti di nettezza urbana distano a soli 40 metri in Largo San Sabino. Il tutto condito con topi che gironzolano indisturbati tra rifiuti e cibo. Sono indignato. Il sindaco non mi risponde”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.