La situazione all’interno delle rsa pugliesi si sta facendo sempre più difficile e a pagarne le conseguenze, oltre ai pazienti, sono i lavoratori. “I focolai all’interno di queste strutture – dichiara il segretario della UGL Sanità Puglia Giuseppe Mesto – si moltiplicano e tantissimi operatori si trovano a lavorare e prestare il loro servizio verso i cittadini in condizioni non più tollerabili. La Regione Puglia e le Asl non hanno provveduto a rimpiazzare chi è stato contagiato costringendo così coloro che sono in servizio a prestare turni massacranti”.

Anche sul fronte della prevenzione le falle denunciate sarebbero enormi. “Tanti lavoratori in servizio nelle Rsa – prosegue Mesto – sono stati sottoposti a tamponi senza però ricevere la risposta dell’esame. Continuano quindi a prestare servizio senza sapere l’esito positivo o negativo”.

Le cause per il sindacalista sono evidenti. “Non c’è stata alcuna programmazione nei mesi scorsi quando, esaurita la prima ondata del Virus, ci sarebbe stato bisogno di prevedere una possibile recrudescenza del Covid-19. Così ora ci si è fatti trovare impreparati con i drammatici risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna proteggere gli operatori della sanità perché sono loro che devono poi occuparsi dei pazienti. Chiediamo che vengano applicati rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza e che si dia la possibilità di fare convenzioni tra Rsa e strutture private per l’esecuzione dei tamponi molecolari, fornendo in tempi rapidi le risposte sugli esiti”.

