Un esposto alle procure di Bari e di Taranto sul «caos degli ospedali della Puglia sempre più vicini al collasso» è stato annunciato dal Codacons che chiede «di indagare i vertici regionali e sequestrare tutti i documenti relativi all’attività posta in essere dall’amministrazione sul fronte della gestione delle strutture sanitarie».

«Nello specifico, con un esposto che sarà presentato domani – riferisce una nota – il Codacons chiede alle Procure della Repubblica di Bari e Taranto, di aprire una indagine nei confronti della Regione Puglia per le possibili fattispecie di omissione di soccorso, ritardo e omissione di atti d’ufficio, e concorso in omicidio colposo, sequestrando tutti i documenti relativi all’attività posta in essere dall’amministrazione sul fronte del potenziamento degli ospedali in Regione e della gestione dell’emergenza Covid, valutando la nomina di un tecnico individuato dalla stessa Procura per la gestione dei ricoveri, anche trasferendo i pazienti nelle strutture sanitarie di altre regioni».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.