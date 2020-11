“Molte famiglie oggi hanno trovato ostacoli non sempre edificanti per ottenere dalle scuole la didattica a distanza resa obbligatoria per chi la richiede”: lo scrive su facebook il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano: da oggi in Puglia sono riprese le lezioni in classe, dopo la decisione del Tar Puglia di sospendere l’ordinanza regionale. Ma, con una seconda ordinanza, Emiliano ha concesso la possibilità alle famiglie di scegliere per i propri figli la didattica a distanza. “Le famiglie – aggiunge – si sono sentite mortificate vedendosi negare il loro diritto sostanzialmente su due principali motivazioni: la difficoltà di organizzare la Dad a distanza nella stessa classe che opera anche in didattica in presenza; la mancanza di tablet e di connessione. Altre scuole invece hanno cominciato bene la Dad e hanno così dato il loro contributo al calo dei contagi”.

E aggiunge: “Ricordo a tutti coloro che sono stati costretti ad accettare la didattica in presenza per la indisponibilità a concederla o ad organizzarla in tempi ragionevoli, che hanno il pieno diritto di pretenderla e che in mancanza potranno segnalare le omissioni al Prefetto e all’Ufficio scolastico regionale e anche a me come già stanno facendo”.

“Vi comunico – prosegue – che vista l’urgenza di tutelare la salute pubblica abbiamo richiesto ed ottenuto l’anticipazione al 18 novembre della udienza inizialmente fissata dal Tar di Bari al 3 dicembre. Urge ridare efficacia al mio provvedimento che in meno di una settimana aveva dimezzato i contagi nel mondo della scuola. È nostro dovere tutelare alunni, insegnanti e personale della scuola e quindi dobbiamo resistere ai disagi di questa prima giornata di applicazione della delibera 413 Sono certo che le cose miglioreranno già da domani. Una buona notizia: il Tar della Campania, sezione Quinta, poche ore fa ha respinto, come già aveva fatto il Tar della Puglia sezione Seconda Lecce tre giorni fa, la richiesta di sospensiva di una ordinanza del presidente della Regione Campania identico alla mia ordinanza n.407 di chiusura delle scuole primarie in presenza. Il Tar Campania – spiega – dice chiaramente ció che abbiamo sempre sostenuto e cioè che il provvedimento di chiusura in presenza di tutte scuole, trova motivazione “sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce di età scolare e sul prevedibile impatto sul sistema sanitario regionale”. Se così è, abbiamo ancora ottime possibilità di convincere il Tribunale Amministrativo della Puglia ha restituire efficacia alla mia ordinanza n.407 che chiudeva la scuola primaria in presenza. Non ci aspettavamo la sospensiva del Tar di Bari. Eravamo convinti che la nostra ordinanza n.407 fosse ineccepibile come anche il Tar Puglia Lecce e il Tar Campania hanno confermato”.

.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.